科工館「機構木偶奇遇記」 一睹達人創作精巧技藝

2018-12-20 12:12

〔記者黃佳琳／高雄報導〕國立科學工藝博物館今起至明年3月3日推出「自動機特展：機構木偶奇遇記」，邀請國內創作家唐一秀和銀濟春、林聰益，以及南臺科技大學古機械研究中心合作展出70餘件自動機作品，深具童趣的作品，生動表達生活情境和人物，一睹達人們對木藝機構的創作巧思和精巧技藝。

科工館表示，自動機（Automaton）是能夠藉由動力源，透過機構傳動，完成特定動作的機械裝置，常作成人偶、鳥獸、花木等多樣的造型，以表演動作或演奏來娛樂人們；自動機的創作歷史相當久遠，在東、西方世界都有相關的神話傳說與歷史記載，各自發展後又隨時代推進交流匯合。

古中國的魯班、蘇頌，古阿拉伯的加札里（Al-Jazari），古希臘時代的克特西比烏斯（Ctesibius）、斐羅（Philo）、希羅（Hero）等，乃至於文藝復興時期的達文西，均是為人所熟知的創作者，留下許多劃時代的創作，如木車馬、夜鶯（會歌唱的機械鳥）、神殿自動門、吹笛人、自動酒器、象鐘等。

這次展出的70餘件作品，從簡單的生活創作至複雜精巧的大型組合創作。「街頭藝人」是唐一秀的近年創作，機械人偶隨著戲法表演動作改變臉部表情，搭配管風琴演奏優美旋律，讓人彷若置身於街頭表演的現場。

銀濟春的「潛艇方舟」創作源自諾亞方舟，寓意生態浩劫再次產生洪水危機，動物們戴上人類嬰兒，搭載打造好的方舟啟航，曾榮獲2017工藝競賽創新設計一等獎；南臺科技大學教授林聰，醉心研究古機械多年，從學理分析考證以復原多項失傳創作，機械鐘具有報時裝置，並可自動或手動上鍊。

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