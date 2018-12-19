嫌條通8萬回饋金太高 柯P：大灣北段6萬都嘰嘰叫了

2018-12-19 19:09

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲今天進行公安會報，建管處報告中山區條通地區營業場所違法在第3種住宅區開設飲酒店，若要就地合法則是需使用執照變更為第3種商業區，依法須繳納每坪8.2萬元的回饋金。但柯文哲略顯不耐地頻頻問都發局跟建管處，訂這個麼嚴格是否有辦法執行，甚至點出中山區大灣北段「商變住」每坪繳6萬元就嘰嘰叫了，並不認為每坪8萬元就有辦法接受，因此打槍建管處提案，要求重新檢討。

建管處報告，條通地區過去存在住宅區、商業區，過去都已變更為可以開設酒店、飲酒店的第3、第4種商業區，但若原本屬於住3變更為商3則須繳納回饋金並變更使用執照，建管處計算每坪約要繳納8.2萬元回饋金，目前約有32處須變更。

柯文哲聽聞建管處報告後，直說比大彎北段還貴，要求都發局副局長張剛維說明。張剛維解釋，回饋金是以價值換算，而條通地區公告現值比較高，認為若是生意好時，回饋金負擔沒有太大；他也解釋，回饋金主要是依照價值去換算，若要降低回饋金則需要進行全市性商業區通盤檢討。

但柯文哲顯然對於回答不滿意，頻頻質問，「法令一旦公布，你覺得執行得動嗎？」法令訂了不能執行，才會發生警察收賄、貪污。他還說，如果沒辦法執行，那乾脆不要訂，「你想清楚，覺得可以，我就強迫你實施。」他說，條通要做根本解決，並說「大彎北段一坪6萬就嘰嘰叫，8萬怎麼有可能？」

柯文哲也借題發揮談到，共享辦公室、大度路汽車修理業都是違法，認為這些都是政府睜眼說瞎話、積非成是才導致，「台灣從來都不是一個法治國家，我們要建立一個法治國家，法一旦訂了就一定要遵守，不然就不要訂」；最後裁示退回建管處提案，繼續列管。

張剛維受訪說明，條通地區已經在90年代從住宅區變更為商業區，如果要從事酒店、飲酒店等住宅區准許行業，就需要繳納回饋金，且跟建管處變更使用執照；他解釋，普遍現象是業者都沒有申請酒店、飲酒店、繳納回饋金，等到被查到再說。

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