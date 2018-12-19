海洋垃圾大調查 寶特瓶最為大宗

2018-12-19 13:26

〔記者楊綿傑／台北報導〕海邊常佈滿許多垃圾，影響環境甚鉅！環保署今公佈鄰海縣市海廢監測結果，人類生活及遊憩行為產生垃圾比例高達8成，而鄰海縣市19縣市淨灘所得之垃圾，又以寶特瓶相關居冠，環保署預計明年下半年將引進無人機、AI辨識等技術協助調查。

環保署的調查指出，以台灣北、中、南、東、離島等區域來看，生活垃圾與遊憩行為佔最大宗，平均超過8成，其次為抽菸行為的菸蒂，以及漁業與休閒釣魚所產生的廢棄物。若以各鄰海縣市海岸垃圾種類來看，寶特瓶在11縣市都排第一，其他常見垃圾還有塑膠瓶蓋或吸管、飲料杯等，以及漁業用具。

分析寶特瓶的來源，以台灣本島來說，有近39.58%無法辨識來源，57.58%左右來自台灣自產，從中國及韓國海漂過來則分別佔2.24%、0.6%；以離島地區寶特瓶垃圾，超過85.4%都無法辨識來源，台灣自產佔5.76%、中國及韓國海漂而來則分別為8.81%及0.03%，顯見鄰近國家的垃圾對台灣也有不小影響。

在淨灘成果方面，透過與環團如綠色和平、荒野保護協會、RE-THINK等辦理淨灘活動，另也有民間團體及企業積極參與之下，自去年4月至今年11月為止，全國淨灘次數達到2萬3千多場，參與人數有39萬多人，清出了7000多噸垃圾，環保署今也頒獎予國泰金融控股、台電公司、屏東縣琉球鄉本福村等單位，表彰他們在淨灘的傑出表現。

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