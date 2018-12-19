台大團隊研究3D列印人工氣管移植 台灣氣管移植首例有望

2018-12-19 12:48

〔記者簡惠茹／台北報導〕國內目前尚無任何氣管移植手術案例，而人工氣管移植重建手術至今更是全球醫學最困難的挑戰，台大研究團隊橫跨6個專長領域開發客製化3D列印人工氣管與相關移植研究，今年研究成果取得2項專利並完成技轉。台大教授陳晉興表示，目前動物實驗已有成功案例，後續將進入人體臨床驗證。

科技部再生醫學科技計畫補助台大醫學系教授陳晉興團隊，結合6項跨領域團隊，包含自動化、力學、材料、幹細胞、醫學和倫理專長，從2年前開始研發3D列印人工氣管，今年兩項技術獲得專利與技轉，包含3D列印人體氣管釋放藥物和機器手臂培養幹細胞技術，今天在科技部進行研究成果發表。

陳晉興表示，由於移植氣管難度高，目前國內尚未有移植案例，如果病人有需求，通常都要到國外耗費幾十萬元美金接受手術，而氣管手術無論是捐贈者捐贈或人工氣管，都面臨「塌陷」問題，研究團隊從2年前開始投入研發人工氣管，成功克服塌陷問題，接下來更要進一步解決人體排斥和建立排痰功能。

陳晉興指出，今年研究取得2項專利並完成技轉，包含3D列印人體氣管可以釋放藥物促進幹細胞生長，今年發表在國際期刊Applied Materials Today，另外還有機器手臂培養幹細胞，藉由視覺抓取空間物件的方法，透過機器手臂可以大量培養幹細胞，減少人力負擔和病菌感染，接下來還會結合人工智慧，讓機器手臂就能自行判讀細胞培養狀況。

陳晉興表示，目前動物實驗已經成功超過20例，上個月已經提出人體試驗計畫，一旦人工氣管移植研究成功，未來氣管移植只要2個月內就能完成，而且不需要昂貴價格，可以先排定手術日期，抽取病患幹細胞，然後大量培養幹細胞，製作人工氣管支架將幹細胞植入，接著生物反應器培養長成，最後進行手術即可。

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