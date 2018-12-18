枋寮擬造全球最大「愛心燈」 盼吸台灣燈會人潮

2018-12-18 23:55

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台灣燈會30載將來到屏東，準枋寮鄉長陳亞麟選後為帶動枋寮發展，盼引進主燈區人潮，將在枋寮打造次燈區，枋寮燈區籌劃會執行長鄭芳昆指出，鄉內已自力集資約300萬元，將在枋寮燈區打造全球最大的愛心燈吸客。

台灣燈會30載落腳大鵬灣，屏東的鄉鎮都獲預算打造特色花燈，並將送至大鵬灣鄉鎮燈區展示，但全台最年輕的鄉鎮長陳亞麟，希望引進人潮，讓民眾看看不一樣的枋寮，除延續既有政策，還號召鄉內民間力量集資打造花燈，並接洽縣政府列入燈會官網遊程，讓盛事帶動枋寮的觀光，不再只是過路到墾丁。

「讓枋寮子弟知道家鄉正在改變！」鄭芳昆說，台灣燈會首度到離枋寮這麼近的地方，是枋寮觀光起飛契機，大家都願拋磚引玉共襄盛舉，像鄉內信仰中心保安宮應會打造保生大帝坐騎的白鶴花燈，民間自力集資打造燈區的舉動，已獲縣府同意作為次燈區，串連遊程。

鄭芳昆表示，規劃遊客出枋寮火車站後，一眼就能見到枋寮漁港邊高達7公尺、全球最大的愛心燈，接著經中興路前往漁港，一路上兩旁的儲運路、中山路及沿海路都將擺設花燈，如同「王」字，傳達「我愛枋寮」意念，更隱含枋寮觀光稱王的含義，漁港堤防則佈滿藍色燈海，盼不同特色燈會吸客。

不過，今天鄉公所製作的花燈於運送過程中被人直擊，花燈會否因改朝換代而變動引發關注，鄭芳昆則說，該前石斑、後白鶴的花燈，將依照原定任務送至大鵬灣展示，鄉內會有不一樣的燈區景色，請民眾拭目以待。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/