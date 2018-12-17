元旦連假遊台南 懶人包全攻略

2018-12-17 15:59

［記者王涵平／台南報導］元旦連假4天遊台南，南市觀光旅遊局整理懶人包，聽演唱會嗨跨年、看日出迎曙光、泡湯吃美食、必賞秋冬美景或市區走跳老街巷弄，全攻略筆記必看。

觀旅局指出，從跨年3部曲開始，首部曲在北門井仔腳瓦盤鹽田前揮別2018白色夕陽，接著高鐵台南站前廣場跨年晚會歡樂無限High翻整晚，第3部曲在左鎮二寮迎接2019第1天的日出，隨後就近參加「虎頭埤元旦升旗與健行」活動，在全台最古老的水庫現滿滿元氣與活力，虎頭埤風景區當天上午10點前免費入園。

觀旅局也推薦台南必拍夢幻聖誕樹，包括台灣文學館、奇美博物館、海安路街道美術館、新光三越小西門耶誕奇幻樂園等。也可到關子嶺溫泉風景區，受百年溫泉鄉浪漫氛圍，品嘗山產美食與東山咖啡特色料理。

季節限定秋冬美景有六甲林鳳營菁埔埤落羽松森林。也可跟著IG去旅行，包括文青必去的蝸牛巷，巷弄隱藏許多咖啡店和特色店家。

觀旅局表示，日本建築大師坂茂打造的「台南市立美術館」，1館至明年3月前都免費入館，這是台灣首座以當代藝術主題打造而成的獨特美術館。周邊台灣文學館、愛國婦人館、孔廟、司法博物館、葉石濤文學館形成完整的博物館聚落。

米其林三星散步導覽解說遊程將於元旦連假期間加開場次總共35梯次，只要在台南旅遊網預約報名，全市共有9條。台南旅遊景點及活動相關資訊可查詢台南旅遊網http://www.twtainan.net/。

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