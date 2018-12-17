醫病》每逢嘿咻就頭痛欲裂 壯男竟是缺這個…

2018-12-17 11:33

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中一名24歲新婚男子，自洞房花燭夜起每次與妻子嘿咻時都會爆炸性頭痛，不但壞了性趣，更懷疑自己腦裡長了「壞東西」，擔心下求診，澄清醫院中港院區神經內科主治醫師施懿恩幫男子檢查，赫然發現他腦血管血流流速幾乎是一般人的2到3倍快，出現血管痙攣，抽血才發現原來是嚴重缺乏B12維生素，經維生素B12等藥物補充後，男子歡天喜地直說，「人生變回彩色」。

這位男子到門診後原僅透露頭痛問題，先是擔心腦中長東西，之後才靦腆地補充甫新婚，才剛享受新婚甜蜜，加上家人期待早日有愛的結晶，很努力想生個寶寶，不料，洞房花燭夜過程中突然頭痛欲裂。

男子起初不以為意，認為是自己太「努力」以致氣血高漲造成的頭痛，不料，之後每次嘿咻都照樣頭痛，而且是難以忍受的「爆炸性頭痛」，甚至造成嘿咻中止，讓新婚夫妻擔心不已，生怕有不治之症。

施懿恩指出，頭痛的原因複雜，而該男子的頭痛卻僅發生在行房過程中，「時機」特別明確，經頭頸部超音波檢查，未發現腫瘤情形，卻發現患者腦血管的流速過高，幾乎是平常人的2到3倍，再抽血檢驗，終於真相大白，該男子的血液中B12維生素嚴重不足。

施懿恩醫師說，人體B12維生素嚴重不足，可能導致自律神經異常，在興奮的行房嘿咻過程中，很容易引起腦血管痙攣而產生爆發性的頭痛，這樣的病症稱為可逆性腦血管收縮症候群，也就是該男子嘿咻頭痛的原凶。

施懿恩說，經了解後，男子有熬夜、喝酒及抽菸習慣，之前未婚，三餐隨便打發，也吃不少加工食品，可能因此導致B12維生不足。

經對症下藥補充B12維生素和控制腦血管收縮藥物治療1個月後，男子重拾魚水之歡，未再頭痛。

施懿恩說，B12維生素是神經系統再生與代謝的重要營養，有助增強記憶力和注意力、增加平衡感等，長期嚴重缺乏B12維生素，可能引起失智症、頭頸椎病變、血管中風等病症。

施懿恩說，血液中維持適量的B12維生素對維護神經系統健康、會有很大的幫助，包括牛肉、豬肉、蛋、牛奶、乳酪、蛤類、鯖、沙丁魚等均含有B12維生素食物，民眾在平常飲食中均衡攝取，也可預防B12維生素的缺乏。

他另建議素食者，因食物中不易攝取到B12維生素，可補充B12維生素。

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