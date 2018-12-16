基隆嶼工程11月竣工 明年6月開放自由行

2018-12-16 22:19

〔記者俞肇福／基隆報導〕因颱風摧毀碼頭，封島近4年的基隆嶼，基隆市政府在11月重新以試營運方式開放機關團體申請登島，受東北季風海象不穩定的影響，迄今僅3團體申請登島，市民期盼能夠開放自行登島；基市府交通旅遊處長李綱說，必須等到氣候與海象較穩定，預計明年6月開放個人自由行。

基隆嶼擁有無敵海景，島上生態豐富，且距離基隆市航程不到20分鐘，頗受市民喜愛，基隆嶼4年前遭到風災肆虐，市府封島四年整修，原擬今年夏天重新開放，卻又因瑪莉亞颱風搗亂，施工材料無法送上島，以致施工延誤，工程到11月竣工。

交旅處在11月發佈基隆嶼登島資訊，以試營運方式開放機關團體申請登島，辦理環境教育研習及生態調查活動，機關團體可用包船方式出航登島，但為顧及安全，風浪6級以上即暫停開放。

基市府交旅處觀光行政科科長彭淑馨說，申請方式應檢附活動計畫、登島人員名冊及搭乘船舶資料，自行至海巡單位網站申辦進出港許可。

目前獲准從事基隆嶼登島的包船業務有熱海壹號，從基隆港小艇碼頭出港，船家電話0932260503，以及承豐一號從八尺門漁港出海，連絡電話為0920506203吳先生。

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