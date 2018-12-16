林右昌化身美食達人 「市長的口袋食堂」出書

2018-12-16 20:06

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆有豐富的漁業資源，再加上中國料理、台式小吃、日本料理與東南亞美食匯聚在基隆市，造就了基隆成為「北台美食第一都」；基隆市長林右昌最近出版「市長的口袋食堂」美食書，林右昌介紹45家基隆在地美食，他說，基隆美食真的超多，出版了第1本介紹基隆的美食發現根本不夠，考慮再出版第2本、第3本。

林右昌說，他和許多在地基隆囝仔一樣，在這個擁有深度與厚度的小吃天堂滋養成長；其中，有許多是基隆唯一的特色小吃，如吉古拉、大又飽滿的燒賣、大腸圈、營養三明治、鼎邊趖等。他說，吃進口中的不僅是美食，每一種美食的背後，都有深層的文化意涵。

所謂的「基隆人，食海口」，也就是靠山吃山，靠海吃海；「市長的口袋食堂」有45家基隆美食，有美食餐廳，有隱藏巷弄版小吃，有好幾代傳承的老味道，有老兵從家鄉帶過來的老川味兒，有用大骨熬成濃湯滑嫩的粿仔湯，有滇緬第二代遠嫁台灣郎的正宗泰北料理。

最近幾年，基隆街頭巷弄開了愈來愈多的咖啡館，處處飄香，就連傳統市場內、漁港邊也有著咖啡小店，值得喜愛美食的民眾，按圖索驥，吃出不同於外地的基隆美食。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/