神真的喜歡嗎？ 台南廟會建醮鞭炮噪音擾人...

2018-12-16 17:17

〔記者蔡文居／台南報導〕台南南安南區一間廟宇最近建醮，週五晚上舉辦晚會及遶境活動，不少民眾抱怨一整天都在放鞭炮，連夜深了也繼續施放，一放半小時，不僅噪音擾人，連環境也十分髒亂，質疑「神真的喜歡這樣嗎？」

民眾抱怨說，早上6點半就被鞭炮跟陣頭吵醒，現在都已經晚上10點半了還持續放鞭炮，幾乎沒停過了，一放超過30分鐘，根本不用睡了。「廟會鞭炮我是可以包容，高空大龍炮巨響，我實在沒辦法接受，心誠則靈，無需大費周章點燃煙火，相信神明也搖頭，何不將煙火經費，代替神明去幫助需要的人，這才是現代建醮的一種美德。」

「建醮也可以辦的很好有意義，而不是借神明之意來擾民的。現在的建醮已經成了陣頭互比輸贏的擂台了，我看他們已經忘了建醮最開始的初衷了。」

也有民眾說，「神真的喜歡這樣嗎？」昨晚開始鞭炮聲，煙火聲開始轟炸，夜裡稍歇，天才剛亮，鞭炮聲更加肆虐。

但也有民眾認為，2、30年才一次的建醮文化，或許有許多擾民的地方，還是平常心看待就好。也有人擔心會不會等老了以後看不見家家戶戶辦香案這個景象了。

廟方則表示，這次建醮廟方也都派志工隨後進行環境整理，今天一早就清理乾淨了，至於燃放鞭炮，廟方均遵守政府的規定，也不鼓勵，但少數交陪境廟宇及外地陣頭確有零星施放，他們事先也一再告誡，但人家來贊助，只能勸告，他們也感到無奈。

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