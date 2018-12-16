草屯造窯大會 700座焢窯5000民眾同樂

2018-12-16 15:59

〔記者佟振國／南投報導〕造「窯」大會！2018稻草工藝文化節「愛稻草屯來焢窯」活動，今於南投縣草屯鎮陳府將軍廟旁農田登場，活動雖已舉辦23年，但熱度不減，700座土窯吸引近5000民眾參與，現場還有「造窯競賽」，民眾特製180公分的土窯，也搶下最大窯頭銜，熱鬧又有趣。

草屯稻草工藝文化節系列活動今舉行壓軸的焢窯活動，陳府將軍廟旁2公頃的農田，開放讓民眾焢窯同樂，去年報名窯數規模破千，今年略減為700座，公所主要還是考量冬季空氣品質，也讓名額更加搶手，開放報名隨即秒殺。

一早即見民眾全家出動，在田裡挖掘大小不同的土塊，從下到上搭起一座座的土窯，接著生火加熱，等到土塊達到高溫，再將準備的蕃薯、雞蛋、玉米、雞肉等食材放在土窯，將土窯弄倒，以土塊餘熱將食材燜熟，就是中午的豪華大餐，5000民眾共同焢窯享受美食，場面熱鬧，為稻草工藝文化節系列活動做完美結束。

現場也舉辦「造窯競賽」，除了比土窯大小也比造型，民眾郭忠德以高180公分的土窯如願拿下最大窯頭銜。

鎮長洪國浩表示，草屯焢窯活動能讓老一輩民眾重溫兒時農閒時期的趣味活動，也讓年輕一代體驗草期農村生活，以及水田的「三生」特色，每次焢窯活動都能看到全家出動、親子同樂的畫面，熱鬧又溫馨，雖然他將卸任，但相信這項長壽的活動未來鎮公所仍會繼續舉辦。

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