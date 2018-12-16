金門開鍘首例！中客小三通夾火腿腸闖關 1.5公斤罰5萬

2018-12-16 15:39

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中國籍鄭姓旅客今天上午從廈門搭乘金祥龍輪至金門，海關發現其隨身行李X光影像可疑，查獲豬肉製品（火腿腸）1.5公斤，成為14日「違反動物傳染病防治條例」裁罰基準提高以來，小三通開罰5萬元首例。

該名鄭姓女性旅客透過小三通來台旅遊，她將火腿腸放在行李箱內入關，檢查前未提出書面或口頭申報，海關發現後，立即移給動植物防疫檢疫局高雄分局金門檢疫站處置。

鄭姓旅客為中國籍，疑似不清楚台灣規定誤觸反令，不過海關指出，在各個出入口明顯處，都設置有禁帶豬肉及相關製品標誌牌，且有不定時廣播，可能是沒注意或懷僥倖心態。

「違反動物傳染病防治條例第34條第2項規定案件裁罰基準」14日提高，從以往3千至1萬五千元，提高至5萬至100萬元，罰鍰相當重，該案例成為金門小通首例。

高雄關指出，今年7月1日至12月15日止，該關查獲金門小三通入境旅客違法攜帶肉類製品計1105案，項目也豬肉乾、香腸、火腿等，其中大部分都是自動放棄，高雄關表示，民眾可以選擇自動放棄，將豬肉或相關製品丟進「棄置箱」，將予以免罰。

農委會動植物防檢局高雄分局表示，中國非洲豬瘟蔓延，已有22個省份淪陷，與金門一水之隔福建莆田也在其中，一旦入侵金門或台灣本島，對地區畜牧產業影響相當巨大，高雄關呼籲民眾到大陸旅遊請勿去養殖場參觀，也不要攜帶肉製品入境，呼籲勇於檢舉走私，電話專線「0800-71117」。

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