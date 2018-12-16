花蓮落羽松秘境再添一處 青山白雲襯托下如仙境

2018-12-16 12:50

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮壽豐鄉雲山水、鈺展苗圃皆因大片落羽松林美景爆紅，成為熱門打卡景點，今年鄰近不遠地再添一處小河落羽松景觀區，整片落羽松林紅綠葉自然展放，在青山、白雲及藍天襯托下，彷彿幽謐仙境，美景如置身北國，令人屏息。

落羽松樹形優美，原生長北美濕地、沼澤地，現台灣各地均有種植，因時序入冬，針葉由綠轉黃，花蓮幾處落羽松美景正是探訪最佳時節，高大蒼挺的落羽松再度成為遊客寵兒，讓旅人有如走進明信片般的場景，沉浸於北國風情。

花蓮知名景點「雲山水」有座夢幻湖，倒映著兩旁山水美景，如夢似幻的落羽松加上椰林大道、棕櫚樹等造景，讓占地逾24公頃的園區充滿濃厚歐洲氣息；另經過網路瘋傳爆紅後的鈺展苗圃落羽松林，絕美程度也不輸雲山水，整片金黃落羽松林及落葉前的橘紅景緻，總吸引著大批民眾朝聖。

另一處落羽松林新秘境，則佇立在理想大地渡假飯店旁。理想大地協理林景泉說，這座秘境位於理想第二期開發區，沒有醒目招牌，也還未正式對外開放，僅暫供住宿遊客欣賞及攝影師取景，盼能在花蓮留下美麗回憶。

他說，褪去綠衣漸漸轉色的落羽松已開始嶄露芳姿，有別於春夏的百花盛開，在冷冽寒冬中，紅綠交錯的葉片除為大地山谷增添一股暖意，也讓人備感舒心，當清晨陽光灑落於林間時，湖面折射出金光粼粼，猶如水彩畫般美不勝收，猶如幽謐仙境。

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