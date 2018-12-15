入冬首波冷氣團週日報到！急凍3天低溫下探12度

2018-12-15 19:08

〔記者蕭玗欣／台北報導〕入冬首波大陸冷氣團明下半天報到！中央氣象局預估，這波冷氣團強度逼近強烈大陸冷氣團邊緣，明後兩天可望上修為強烈大陸冷氣團，由於這波冷空氣的輻射冷卻效應相當明顯，各地清晨夜裡可感受明顯寒意，預估全台最低溫出現在下週二，北部、東北部地區清晨低溫下探12度，其他地區低溫約14到16度。

中央氣象局表示，明天白天各地氣溫持續回升，北部和宜花地區高溫可達21~24度，中南部和東半部可上看26~28度；天氣方面，上半天東半部、北部山區降雨機率仍高，午後降雨範圍擴大，北部、東半部都機會降雨。

氣象局預告，明天下半天大陸冷氣團南下，各地越晚感受會越涼，預估下週二清晨是這波冷空氣最強的時候，北部與東北部低溫僅12度，中部約14度，南部為16度、17度，花東14~16度，預計影響至下週三清晨。

根據氣象局定義，只要台北市低溫達14度以下，就達大陸冷氣團標準，12度以下則為強烈大陸冷氣團，但這次台北市低溫已下修到12度，冷空氣卻仍維持大陸冷氣團等級。氣象局說明，這波冷空氣仍位於強烈大陸冷氣團邊緣，但是帶來的輻射冷卻效應卻非常強，模式預估北市清晨最低溫約12度，若明後兩天各國模式仍維持12度低溫預估，就會將這波冷空氣升級為強烈大陸冷氣團。

氣象局也提醒，輻射效應容易導致日夜溫差大，中部地區尤其嘉義一帶清晨低溫僅12、13度，溫差上看12、13度。

這波冷空氣將影響到下週三清晨，下週三白天各地回溫明顯，北部、東部高溫可回到23至25度，中南部約26至29度。

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