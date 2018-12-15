造謠「台客受困關西機場靠中國救援」 男大生遭網友肉搜

2018-12-15 18:30

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮游姓男大生涉嫌在批踢踢網站散播「台客受困關西機場靠中國救援」的假消息，遭警方依違反社會秩序維護法函送法辦，法官雖裁定不罰，但游男就讀台北大學還是校隊的身分也遭網友肉搜起底，網友更嗆「關FB沒關係，沒人找不到你！」

警方調查，游姓男大生今年9月6日在日本大阪關西機場，透過網路連接批踢踢論壇，以帳號「GuRuGuRu」在「日本旅遊板」發文，散布燕子颱風肆虐關西機場時，搭乘中國提供的專車前往大阪，並聯絡台北駐日經濟文化代表處，詢問是否可提供住宿及交通協助，卻得到代表處不耐煩回應的謠言。

刑事警察局獲報，根據帳號等相關資料，掌握是設籍南投埔里的游姓男大生，由埔里分局依違反社會秩序維護法第63條「散布謠言，足以影響公共之安寧」通知到案，訊後函送南投地方法院。

游男偵訊時堅稱帳號不是他所有，謠言也非他散布，但法官審酌其網路帳號相關資料，且其8月30日至9月12日也在日本大阪旅遊，認定是游男本人無誤，然而法官認為當事人貼文無法舉證會造成國內民眾恐懼、恐慌或當時在關西機場內民眾也沒有生命急迫威脅，因此裁定不罰，至於外界關切警方為何未在時限內提抗告，埔里分局今天表示，尊重法官的裁定。

但有不少網友則是痛批游姓男大生的行為太過份，游男也遭肉搜起底，有網友指他是台北大學某系的學生，「害死一個處長還想裝死否認，本人被找到還關FB，沒關係，沒人找不到你。」

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