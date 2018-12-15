年輕正妹自學平埔噶哈巫族語 更出版平埔傳統過年繪本

2018-12-15 14:34

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣魚池鄉喜歡畫圖與原住民文化的網路部落客翁勤雯，3年前主動至埔里鎮牛眠里守城社區學習平埔噶哈巫族語，靠著多聽多講，現在不僅能以噶哈巫語與社區耆老訪談，專精繪畫的她更以1年時間完成Q版平埔傳統過年文化習俗繪本，對平埔族語、文化的用心鑽研，也令族人刮目相看。

今年24歲的翁勤雯屏東出生，目前住在魚池鄉日月潭附近，因為喜歡塗鴨，也以「一條全麥麵」、「全麥麵」筆名在網路臉書發表繪畫創作。

南投縣有多元的族群，原住民族至少就有5族，還不包括平埔族群，喜歡原住民文化的翁勤雯，則是3年前偶然在臉書發現平埔噶哈巫族有免費教族語的訊息，不是原住民的她也決定報名，到埔里鎮牛眠里守城社區學族語，起初對單字、文法一竅不通，但靠著多聽、多講，由簡入深，3年來已能用族語交談。

翁勤雯更在中研院的一位老師鼓勵下，展開噶哈巫族語繪本創作，她找到了守城社區高齡96歲耆老潘德興，請他講述平埔傳統過年的習俗與流程，並且詳細記錄，包括打獵、釀酒、醃肉、抓大魚、抓大豬、祭祖、敲鑼報喜、走鏢、牽田，並加註中文翻譯與搭配Ｑ版繪圖，完成她人生中第一本的族語繪本，今天噶哈巫舉行傳統過年活動，她也舉行新書發表與贈書。

翁勤雯認為這本繪本困難之處還是在於耆老訪談與田野調查，必須不斷求證、修正，花了逾半年才完成，讓她對平埔傳統過年有更深的認識。

由於不少人對平埔族的看法是高度漢化、傳統族語與文化更已失傳，翁勤雯並不認為如此，目前部落中仍有許多耆老會說族語，並且在各大博物館中也有典藏許多精美的文物和服飾，但不諱言老一輩的正逐漸凋零，年輕族人對於族語、文化的保存必須要更加倍努力才行。

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