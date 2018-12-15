潛友穿耶誕裝 海底清出100公斤垃圾

2018-12-15 14:14

〔記者林欣漢／新北報導〕耶誕節前夕，東北角一群潛水愛好者今天穿上耶誕服裝，到龍洞海洋公園潛水淨海，清理出廢棄的瓦斯鋼瓶、浮球、魚網、保麗龍等約100公斤垃圾，希望還給海洋美麗的容顏。

活動發起人李秀娟說，這是她們第4年舉辦耶誕潛水淨海活動，希望喚起大家對海洋生態環境的重視，今天清理出的大部分垃圾，都是可以回收的，希望民眾注意生活上的小習慣，垃圾減量不亂丟，就能降低海底垃圾量。

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處表示，海洋廢棄物議題近年已為人們所關注，藉由宣導共同減塑，從源頭減量來降低環境的負擔，共同為永續海洋觀光盡心力。

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