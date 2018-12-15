聞蔗香、逛市集、聽音樂、搭火車...虎尾糖廠製糖慶典登場

2018-12-15 13:36

〔記者廖淑玲／雲林報導〕慶祝製糖111年，虎尾糖廠今天起一連2天舉辦製糖慶典，虎尾糖廠秘境包括一甲子歷史的紅磚酒精槽開放參觀，迷你蒸汽火車免費搭乘，邀請全國鐵道迷及遊客，到虎糖甜蜜同歡。

虎尾糖廠是全國唯一用小火車載運甘蔗且仍在製糖的本土糖廠，上週辦完製糖開工典禮，今天再推出「虎尾製糖慶典」，吸引民眾到糖廠聞蔗香、逛市集、聽音樂、搭火車，祈求製糖順利並體驗虎尾特有的製糖文化。

今年首度帶領民眾深入虎尾糖廠的秘境，探索有60年歷史的紅磚酒精槽，還有5英吋大的迷你蒸汽火車，大、小民眾憑消費滿百的發票就可以免費搭乘、體驗，台糖公司副總經理陳秀姬主持開幕歡迎大家來雲林賞遊虎尾糖廠。

陳秀姬指出，虎尾糖廠建於1906年，早期為有效利用製糖產生的大量糖蜜，也有煉製成酒精，1925年增設東亞地區最大規模的酒精工場，生產工業酒精銷往日本並提供軍事飛機的燃料，整個虎尾糖廠也因此成為太平洋戰爭期間被重點轟炸的目標，曾受到嚴重損毀。

直到1958年，台糖公司重建目前所看到的酒精槽，繼續生產酒精，留下現存兩座紅磚酒精槽，2年前已被指定為縣定古蹟，保證讓人大開眼界，主辦單位歡迎大家利用假日前來參觀遊玩。

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