淡海輕軌年底就要營運 機廠竟8個月後才蓋好

2018-12-14 21:27

〔記者陳心瑜／新北報導〕淡海輕軌第一期路網（綠山線和部分藍海線）預計年底前通車試營運，但是集行控中心、儲車和檢修等多項重責大任的機廠，卻因用地取得問題，無法在淡海輕軌通車前完成，遲至明年8月才完工。在這8個月內，造價高達1億2千萬的「行武者號」列車駐車、內外部清潔、檢修也只能將就露天完成，新北市政府捷運工程局副局長李政安則強調機廠中最重要的「行控中心」已先完成，其餘陸續完工，絕不影響行車安全。

新北市議員鄭宇恩質疑，連機廠都還未到位就要倉促通車，「是一個未來總統候選人應有的態度嗎？」表示新北市長朱立倫無疑再次印證自己是網友口中的剪綵王。

淡海輕軌第一期路網包括綠山線11站和藍海線的3站，12月10日由交通部完成履勘，新北捷運局表示將儘速完成6項「營運前需改善事項」，報交通部確認發給營運許可，力拚年底前試營運。

新北市政府捷運工程局曾於機廠用地徵收時指出，「淡海機廠是輕軌系統營運的必要設施」，功能包括調度、駐車及測試；提供車輛外部自動清洗及車廂內部清潔工作；車輛定期及不定期檢查與維修；支援軌道、供電、號誌、通訊及自動收費系統等設備之維護工作；儲存維修設備及維修材料；設置行控中心、管理行政中心及備品倉儲區。

李政安強調「機廠未完工不影響輕軌試營運和通車」，表示機廠雖然整體仍在施工中，但是最重要的行控中心已經先蓋好，也設有簡易的檢修站，安全無虞。

李政安說，由於淡海機廠用地原為私人農地，而地主意見不一，「導致部分用地較晚取得」，目前多數採租用、部分為一般徵收。

淡海輕軌機廠預定地位於淡水沙崙路上與新市六路交叉路口南側，面積約面積5﹒38公頃，緊鄰綠山線的崁頂站（V11），為淡海輕軌運輸系統第一期路網末端。

台灣軌道暨國土規劃學會提醒，機廠是確保行車安全的必須，也呼籲新北捷運局在機廠尚未完工前，通車的班次、班距應降低，壓力測試的強度也不能太高，以免大批嘗鮮的旅客湧入，提高列車故障的可能，卻沒有正式的檢修站可用。

台灣軌道暨國土規劃學會建議，為了行車安全，捷運局應該蓋一座鋼構的臨時檢修棚，至少提供能停放一、兩組列車的檢修空間，由於淡海新市鎮一帶氣候濕冷，至少確保檢修過程能夠遮風避雨，也確保品質。

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