濃濃歐洲味 台南後壁耶誕市集15、16日見

2018-12-14 16:03

〔記者楊金城／台南報導〕後壁鄉間最歡樂、有歐洲味的耶誕市集，明天（15日）、後天（16日）將在後壁區公有停車場登場，走進後壁耶誕市集像是在傳統歐洲小鎮逛街，享受歐風耶誕歡樂氛圍，值得遊客來探訪。

去年舉辦第一屆後壁耶誕市集，2天的活動吸引近2千人造訪，耶誕氣氛歡樂，主辦單位後壁區後壁里長陳志成和楊媽媽菓子工坊今天說，很難想像在鄉下舉辦的小小耶誕市集可以引起這麼大的回響，為回應大、小朋友的期待，今年耶誕市集提前半年籌劃，下足功夫。

耶誕市集匯集了歐洲各國傳統美食，像德式咖哩香腸堡、歐洲耶誕市集必吃的香草蘑菇佐優格白醬、德國國王鬆餅、羅宋濃湯配法式麵包、香料熱紅酒、法國神父的可麗餅和台灣特色農產。

楊媽媽菓子工坊楊國忠說，後壁耶誕市集還有白河警分局提供小警察變裝、兒童重機試駕體驗、 兒童彩繪作品展、樂高機器人對抗賽、兒童繪本故事表演、非洲動物聖誕主題繪畫體驗、手繪聖誕杯體驗、「聖誕大郵局」各國聖誕文化體驗、耶誕鐵牛車巡遊和音樂表演。

台南市議長賴美惠說，後壁耶誕市集有吃有玩還能看表演，期待繼續辦下去，讓後壁成為台灣最有耶誕氣氛的鄉村。

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