春節玩賞太平山攻略 體驗高山走春遊程

2018-12-13 20:42

［記者江志雄／宜蘭報導］明年春節連假有9天，宜蘭縣羅東林管處推出「春節玩賞太平山攻略」，歡迎大家規劃行程，過年期間相招到太平山走春。

春節假期2月2日開始放假，放到10日，2月3日是小年夜，太平山當天中午12點結束售票，12點半蹦蹦車開出返程末班車，下午3點休園，2月4日除夕休園一天，2月5日大年初一清晨6點開園，蹦蹦車8點售票，首班車9點半發車。

2月6日到10日比照一般假日，恢復清晨4點開園，蹦蹦車7點售票，首班車7點半，春節連假旅遊人潮眾多，羅東林管處安排不同遊程，供遊客按圖索驥。

2日遊：第1天：中間解說站→翠峰湖→太平山莊，第2天：蹦蹦車→鐵杉林步道→鳩之澤溫泉；1日遊：搭乘蹦蹦車至茂興→檜木原始林步道→鳩之澤溫泉，另可走步道，中間解說站→翠峰湖環山步道或台灣山毛櫸步道→鳩之澤溫泉，第2條步道路線是中間解說站→檜木原始林步道→鐵杉林步道→鳩之澤溫泉。

羅東林管處表示，蹦蹦車每天行駛8個班次，每班車180個座位，一天最多可供1440人搭乘，開放現場排隊購票，相關旅遊資訊請上太平山國家森林遊樂區官網查詢。

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