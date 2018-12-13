企業化身耶誕老人 為弱勢兒募集禮物

2018-12-13 22:03

〔記者張菁雅／台中報導〕耶誕節將近，企業相繼化身為耶誕老人，為弱勢小朋友募集禮物。寶格冰淇淋在店內設置「耶誕禮屋」，希望募集500份禮物，轉送給南台中家扶中心；金典酒店的天使樹點燈活動則已募集到1700份禮物，預計18日將禮物送出，幫全台家扶兒童圓夢。

寶格冰淇淋連續3年舉辦「耶誕禮屋」公益活動，邀集民眾拿出家中不用的保溫瓶、文具等用品，重新包裝後，送給南台中家扶中心的小朋友。業者陳苡榛表示，第1年共募集60多份禮物，去年增至上百份，今年目標是500份，即日起至21日，民眾可將禮物帶到門市，外縣市則可郵寄。

寶格冰淇淋在店內布置耶誕樹，耶誕樹上掛著自己烤的薑餅人，送禮物的民眾可以挑選喜愛的薑餅人帶回家，讓耶誕氣氛更溫馨。

金典酒店連續19年舉辦天使樹點燈活動，酒店大廳的耶誕樹上掛滿全台家扶兒童的許願卡，開放民眾認捐，總計募集1700份禮物，目前已經募集完畢，18日就會將禮物送出去。

金典酒店表示，往年活動大約1週就募集完成，今年時間拉長到3週，以往常有人一次認捐5到10張許願卡，今年大多是認捐2、3張，沒有被民眾認捐的許願卡，都由該酒店負責補上，感謝所有獻出愛心的民眾，讓家扶兒童過個溫暖的耶誕節。

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