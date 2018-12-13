花博帶動住房率 中市飯店年底前一房難求

2018-12-13 18:14

〔記者張菁雅／台中報導〕台中花博熱潮及台灣天團「五月天」將在台中開唱，帶動各大飯店住房率，年底前週六、日全部客滿。尤其明年1月1日起，全國12歲以下兒童可免費參觀花博，許多外縣市民眾開始預訂明年元旦到春節前的房間，由於各飯店花博住房專案都加送花博門票，因專案賣得太好，業者最近都在搶花博門票。

台中長榮桂冠酒店有354間客房，房間數是台中市最多，花博住房專案已經賣出700多間，前天是週二，客房竟然全滿。花博訂房熱烈情況超過業者預期，先前購買的花博門票已經不夠，最近趕緊追加。

另外，「五月天」自22日起到明年1月6日，在台中舉辦10場演唱會，「五月天」曾入住台中長榮桂冠，業者也祭出優惠專案回饋五迷們。業者表示，花博加「五月天」，跨年前已經一房難求。

台中福華飯店也表示，花博及「五月天」演唱會提升12月的住房率，準台中市長盧秀燕又宣布明年1月1日起，全國12歲以下兒童免費參觀花博，帶動明年元旦至春節前的住房率，該飯店也配合推出兒童免費加床、送早餐的住宿專案。

日月千禧酒店的花博住房專案同樣賣得搶搶滾，年底前住房都訂滿，也發生事先準備的花博門票不足情況，已加入搶購門票行列。

飯店業者指出，台中市飯店住房率在9、10月稍低，從台灣自行車節在11月登場後，以及後續一連串大型活動，平均住房率已到8成左右，其中，花博約提升住房率1至2成。

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