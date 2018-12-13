南投輕鬆玩感謝祭 人氣網紅居妮也來玩

2018-12-13 19:01

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府10月起推出「輕鬆玩感謝祭」活動，搭上電商雙12購物熱潮，官網推出1212狂歡超殺特賣會，包括要價千元清境峰情民宿雙人房等數十樣旅遊商品，只要銅板價，開賣短短十分鐘即秒殺，還請來人氣網紅「居妮」走訪埔里與日月潭熱門景點，加強宣傳。

南投輕鬆玩感謝祭即將進入倒數，南投縣政府也要粉絲不要氣餒，還有200家南投食宿玩樂優惠券可以領取，下月將舉辦最後一次月月抽活動，呼籲還未領取優惠券的民眾，趕緊上網下載。

南投輕鬆玩感謝祭推出至今已3個月，以200家南投食宿玩樂優惠券為號召，吸引全台各地旅客前來南投旅遊。主辦單位也找來YouTuber人氣網紅居妮，到埔里與日月潭熱門景點遊玩。

居妮推薦幾個埔里近期熱門的拍照景點，像是妮娜巧克力夢想城堡，裡外充滿公主氣息的歐式城堡風，讓她驚呼好好拍，建議女孩們穿上洋裝到此留影。另一個景點是埔里酒廠的酒甕隧道，兩排高高疊起酒甕，就像走入了動畫電影《魔法阿嬤》的場景中。

午後，居妮初次體驗日月潭划獨木舟，用事先下載的優惠券，享有租借9折優惠，而近距離欣賞日月潭，美麗的湖光山色令她十分驚豔，愛好戶外活動的她，也選在微涼舒適的天氣裡，在CNN評選全球十大最美的日月潭自行車道，一邊騎乘單車一邊遠眺湖景，豐富精采的旅遊影音上架後，不少粉絲也留言原來南投這麼好玩。居妮還準備了在地伴手禮，116日將在居妮臉書直播中，贈送給答對影片問題的粉絲們。

居妮也在旅程分享了旅遊南投的好康，下載南投好好玩APP即可領取南投食宿玩樂優惠券，領取後到店家消費不僅享有折扣，還能參與最終抽獎，最大獎汽車一部。

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