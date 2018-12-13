價格屌打免稅商店！ 好市多超低價Jo Malone引熱議

好市多推出Jo Malone香水，100ml售價僅3469元。（圖擷自臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」）

2018-12-13 16:54

〔即時新聞／綜合報導〕美式賣場「好市多」因為常有價格比外面便宜的商品，每次推出都會引來搶購。最近更有網友發現，平常都沒折扣的Jo Malone香水現在也出現在好市多，而且100ml售價僅3469元。

Jo Malone香水這幾年紅遍全球，但由於該品牌香水幾乎沒有折扣，不少台灣人都會到機場免稅商店購買。不過最近有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，表示好市多高雄大順店現在推出Jo Malone香水，而且100ml的價格只要3469元，比免稅商店（3800元）價還要便宜。

許多網友看到後都熱議，「很便宜耶！」、「必須手刀衝。」、「哇~便宜。」、「超便宜...」不過好市多並沒有販賣Jo Malone全系列香水，僅有「英國橡樹與紅醋栗」、「羅勒與橙花」、「青檸、羅勒與柑橘」3款而已。

值得注意的是，近期好市多還推出CHANEL、DIOR、MOSCHINO等其他品牌的香水，售價也比專櫃便宜許多，50ml只要1899元。

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