深澳鐵道自行車 12/18起免費試營運

2018-12-13 16:05

〔記者林欣漢／新北報導〕台鐵深澳線的八斗子車站有「北多良」的美譽，新北市政府活化八斗子車站到深澳車站間約1.3公里的廢棄鐵道，打造可以在鐵道上騎車的RAILBIKE，讓「北多良」的山海美景繼續延伸下去，18日開始免費試營運，是繼苗栗舊山線鐵道之後，全台第二處鐵道自行車RAILBIKE。

新北市觀光旅遊局指出，台鐵深澳線目前僅剩瑞芳到八斗子站，市府與台鐵跨域合作打造深澳鐵道自行車，重新賦予廢棄鐵軌新生命，並結合沿岸海景、生態、礦坑等特色，打造全新的旅遊體驗，喚醒在地歷史的記憶，以及人們對山與海的嚮往。

深澳鐵道自行車自12月18日起免費試營運，第一階段為12月18日至12月27日，由旅行社業者、媒體、部落客等進行體驗並給予營運建議，已經報名額滿；第二階段12月28日至明年1月17日，週一至週五4班次，開放瑞芳區里民免費體驗，週五有1班次、週末假日有4班次開放一般民眾線上預約免費體驗，預計1月18日起開始收費。

觀旅局表示，將利用隧道形塑光影舞台，並在深澳站設置Ubike，遊客可以騎單車連接深澳漁港、象鼻岩、潮境公園、海洋科學博物館及水湳洞、金瓜石、九份等鄰近景點，形成迷人的觀光廊道，共同激發深澳、八斗子、瑞芳的觀光能量。

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