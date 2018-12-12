高雄產銷履歷農產品 進軍網購市場

2018-12-12 23:20

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市今年產銷履歷驗證戶數破千戶是全國第一，農業局今年首度攜手通路商、電商平台，包括東森購物網等，媒合業者與農民面對面談生意，採購產銷履歷農畜產品，目前初估大約500萬元，更跳脫傳統銷售模式，成功進軍網購市場。

根據農業局統計，高市產銷履歷驗證戶數從2010年的96戶，到今年11月增加至1082戶，通過戶數是全國第一名，8年來驗證人數成長13倍，更佔全國總數15.8%。

農業局指出，芭樂、荔枝、木瓜、水蜜桃、棗子等，通過產銷履歷驗證面積是全國之冠，鳳梨、香蕉則為全國第二，另有蔬菜、雜糧、稻米、水產及禽畜產品，驗證品項及數量逐年增加。

值得一提的是，農業局更輔導農民通過GLOBAL G.A.P.（全球良好農業規範驗證），水果除了芭樂外，今年新增加木瓜，還有青花菜、高麗菜，有助於外銷國際市場。

農業局有鑑於網路市場崛起，今年舉辦多場產銷履歷驗證商機媒合會，邀請國內知名通路商包括福和生鮮農產公司，主要銷售全家、統一超商，知名電商業者如東森購物、SuperBuy市集等。

農業局表示，明年初將持續推動媒合會，邀請大型超市或有機連鎖超市，如Costco、City Super等，讓業者與農民面對面談生意，採購產銷履歷的農畜產品，目前初估大約500萬元。

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