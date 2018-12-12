新家全開放設計 黑冠松鼠猴好緊張

2018-12-12 13:34

〔記者蔡亞樺／台北報導〕原本居住在台北市立動物園兒童動物區裡的黑冠松鼠猴，今年11月上旬時，開心搬進熱帶雨林區新家，動物園表示，由於新家的戶外活動場屬於開放式空間，起初5隻個體覺得遮蔽物突然變少，缺乏安全感，表現得較為緊張，經過一陣子探索，現在看到保育員碰觸開啟通往戶外場的門把，牠們就會一隻接著一隻，快步跑到門邊，心急地排隊等著要出去玩耍。

5隻黑冠松鼠猴自105年8月，由荷蘭Apenheul Zoo來台，加入台北市立動物園2年多，已適應北台灣的氣候和食物。照養工作的保育員為了與牠們打成一片，建立起互相信任的關係，花費時間陪伴，也選用玉米粒、麵包蟲、大麥蟲及蟋蟀等黑冠松鼠猴愛吃的食物，以手餵的方式，增進彼此的感情。

園方指出，黑冠松鼠猴在熱帶雨林區的新家，室內欄舍地面舖設木屑和乾草等墊料，保育員手餵麵包蟲時，有時候會有一、兩隻沒被接好掉下去，掉落在墊料上的大麥蟲就會鑽進木屑堆裡躲藏，黑冠松鼠猴為了品嚐美食，會用雙手仔細地翻開木屑尋找。

從那次之後，保育員便開始將一部分的蟲蟲大餐撒在墊料上，好延長黑冠松鼠的進食時間，每當牠們五隻同時聚精會神地在木屑中翻找食物，動作跟百貨公司週年慶時，顧客們擠在特價品攤車前，專注挑選商品的神情幾乎是一模模一樣樣，畫面十分逗趣可愛。

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