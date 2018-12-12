婦人頭痛到狂吃止痛藥 藥師揪出恐是血壓高作祟

2018-12-12 11:08

〔記者林惠琴／台北報導〕頭痛只吃止痛藥「母湯」喔！一名年約58歲的婦人，近年經常頭痛，儘管不舒服也不就醫，發作時就狂跑藥局買止痛藥，直到藥師發覺不對勁，主動幫她量血壓，發現血壓飆破180毫米汞柱，可能頭痛原因是高血壓，進而協助到醫院求診，以免演變成中風、心臟病等心血管疾病。

博登藥局連鎖體系藥師陳映伶表示，高血壓、高血脂、高血糖等三高疾病，會造成患者血液循環差、無法流到末梢，容易有頭痛、眼睛不適等狀況。

陳映伶指出，該名婦人前來購買數次止痛藥，進而主動上前關切，經量血壓後發現，血壓值飆破180毫米汞柱，是心臟病、中風的高危險族群，趕緊告知應該儘速就醫。

台灣高血壓學會提出「722」的量血壓原則，建議每週可以量7天，每天量2次，每次量2遍取平均值，詳實記錄了解自己的身體狀況。

衛福部國健署統計，全台高血壓患者估計超過460萬人，18歲以上成人平均每4人就有1人罹患高血壓，血壓值若落在120/80至140/90毫米汞柱之間，屬於高血壓前期，一旦超過最好進一步與醫師討論是否需接受治療，以免後續發生中風或心臟病。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/