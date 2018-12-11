「苗栗小賈伯斯」！興華中學陳顥升 奪程式設計「金手獎」

2018-12-11 23:51

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣立興華中學第一屆資料處理科學生陳顥升，參加全國技藝競賽程式設計職種，勇奪最高榮譽「金手獎」，不僅是全校唯一獲獎者，更是全縣首位在這個類別奪此殊榮的學生。將蘋果創辦人賈伯斯視為偶像的他，也期許自己能持續精進，未來能如賈伯斯般綻放光芒。

國中學業成績並不理想，陳顥升卻已在電腦領域嶄露頭角，擅長硬體組裝、探索作業系統，上高中後遇見「伯樂」資處科老師陳淑芬，將他引領至程式設計領域，從此一頭栽入、積極鑽研，短短時間內就寫出許多高難度程式，參加各項競賽也無往不利。

陳顥升說，升國中的暑假讀了《賈伯斯傳》一書，從此決心投入資訊科技領域，儘管培訓的過程十分辛苦，寒暑假期間也都須到校持續鑽研，如今努力獲得代價，明年要再挑戰全國技能競賽，力拚國手資格，未來希望進入台灣科技大學資訊工程系精進。

指導老師陳淑芬說，這項競賽必須具備等同大學二、三年級的專業知識，能夠奪下金手獎實屬不易，顥升儘管學業成績並不突出，卻積極自學，找到自己的專長及興趣，取得保送大學資格，全校師生都與有榮焉。

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