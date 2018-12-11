又發現新漏洞洩個資！Google+將提前退場...

2018-12-11 09:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國科技巨擘Google10月宣布，將在明年8月永久關閉旗下社群媒體服務「Google+」，不料「Google+」又傳出新漏洞，讓5250萬名使用者的個資暴露，Google決定提前關閉其個人版服務。

綜合媒體報導，Google在11月進行例行檢測時又發現「Google+」的新漏洞，這漏洞會令約5250萬名使用者，讓應用程式取得設定為非公開的個人檔案資訊，像是姓名、職業、年齡與電子郵件信箱等，；G Suite產品經理副總裁薩克（David Thacker）強調，已迅速修復這漏洞，未發現有其他廠商利用漏洞，取得用戶個資。

薩克表示：「我們發現這個新漏洞後，決定加快關閉所有『Google+』應用程式介面。」也因此決定在明年4月永久關閉「Google+」個人版服務，強調未來將專注於經營企業版。

2011年推出的Google+，原本志在挑戰臉書的社群媒體龍頭地位，但受歡迎程度始終比不上臉書，Google坦承：「在創造與維持符合消費者期望的成功Google+上面臨重大挑戰」，加上個資外洩事件，決定放棄Google+個人版。

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