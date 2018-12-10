木藝特展堆疊耶誕樹吸睛 龜山朝日也成沙發創作

2018-12-10 17:00

〔記者吳柏軒／台北報導〕台北科技大學木藝培育暨設計研發中心展現木藝創新，與他校合作，今舉辦15校聯合創作成果「木‧作‧家」特展，不少作品別出心裁，如將沙發、矮凳化作龜山朝日美景，或搭配月底的耶誕節將至，把101張木凳堆疊布置成耶誕樹等，令人眼睛一亮。

北科大校長王錫福表示，早年創校就設木工科，跟木藝淵源很深，而目前設有木藝中心、木創中心來培育木藝研發人才，推廣傳統木藝，今舉辦特展則是校內「家具木工產學訓專班」首屆學生所創作，用仿古美式風格的床組、高斗櫃，詮釋主題「家」。

北科大今上午集結其他14校的木藝特色系所及課程等成員，共同舉辦聯合創作成果特展「木．作．家」，展出30多件展品，如為了迎接12月的耶誕氣氛，北科大團隊用101張福凳堆疊成耶誕樹，象徵將福氣集結破百。

另，嘉義大學展出作品「動力阿里山」，以特殊Z字型行駛阿里山的森林小火車為意象轉換，桌面以台灣檜木三角幾何圖形巧妙拼貼成一幅山脈綿延與鐵路交錯的秀麗景觀。

而佛光大學更結合在地特色，把宜蘭著名的「龜山朝日」作為設計發想，把椅子分為龜山島本身及太陽，採拼接不同深淺的綠色沙發來象徵龜山島，並把代表太陽的小凳子從沙發底下拉出，可象徵太陽從龜山島中升起，十分具設計概念與象徵意義。

其他尚有高雄科技大學推「癒創木」，與越南木製家具台商合作，運用廢料進行再生設計，也扶植高雄日光小林社區傳統大武壠十字繡工坊，並培力三民家商室內設計科師生，共同開發出獨特的「繡尺」等，展現大學與在地合作的能量。

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