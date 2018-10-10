一張車軌圖看懂台灣交通！攝影師：爛到根

攝影師火花羅原本想在苗栗頭份中正路上拍出「車軌」效果，未料，拍出來的照片呈現出汽、機車歪曲折線的路徑。（圖授權自《第四維度 Photography》）

2018-10-10 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕臉書專頁《第四維度 Photography》今天PO出一張照片指出，攝影師火花羅為了測試相機性能，想拍出利用相機長曝光特性，令車燈光線在畫面上形成光軌的畫面。沒想到照片拍出來的效果卻出現「蛇行」。令火花羅啼笑皆非表示，「爛到根的台灣交通」。

攝影師火花羅原本想在苗栗頭份中正路上拍出「車軌」效果，未料，拍出來的照片呈現出汽、機車歪曲折線的路徑。火花羅感嘆，「人家的車軌都是直的，就頭份的車軌是蛇行的」。

火花羅進一步指出，頭份中正路上，你一下要閃走在馬路上的行人、一下要閃違規停車、一下要閃闖紅燈的三寶，還要跟對向搶左轉侵犯你路權的車拚命。火花羅認為，不只是頭份，全台灣的這種二線城市都面臨一樣的問題：「停留在二戰時代的交通規劃」。

火花羅延伸相關話題指出，「一個全面兼顧而不是極端傾向汽車的道路規劃，其實是對開車的人更有幫助的」。當行人、腳踏車、輪椅族、都有自己的行動空間，停車也有嚴謹規範的時候，開車在路上就不用「東閃西躲還要飛天」。

火花羅也抨擊「台灣地小人稠沒空間設置人行道」言論，他表示，台灣的人口密度不過排名第19，比台灣人口更稠密的東京、香港、澳門、新加坡都可以設計人行道，為什麼台灣不行？火花羅直言，只有規劃好路線空間，才能根治行車安全、整頓市容，甚至點出只有好的行動空間，才有觀光客願意來台灣觀光。

文章一出，馬上獲得破千網友按讚，有網友留言，「這車軌我看只有台灣特有」、「忠孝西路也是，但稍微好一點」、「我在東京即時照，沒看到一台路邊停車」。