入秋首波東北季風報到 迎風面4縣市慎防豪大雨！

中央氣象局指出，由於迎風面水氣增加，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區為整天有雨的天氣，北部地區及花東也有局部短暫雨。（資料照）

2018-10-10 06:55

〔即時新聞／綜合報導〕今日東北風增強，北部及東北部氣溫稍下降，北部及東半部高溫約26至29度，其他地區約31、32度，由於各地清晨溫度偏涼，中南部民眾應留意日夜溫差較大。

由於對流雲系發展旺盛，中央氣象局今凌晨4點針對4縣市發布豪大雨特報，大雨特報示警範圍包括宜蘭縣、花蓮縣山區、新北市山區；豪雨特報示警範圍則為基隆市以及新北市北海岸地區。

中央氣象局指出，由於迎風面水氣增加，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區為整天有雨的天氣，並有機會發生局部大雨，北部地區及花東也有局部短暫雨；中南部地區仍維持多雲到晴，午後在山區及屏東地區有局部雷陣雨。

今日空氣品質部分，東北季風增強，中南部位於下風區易累積污染物，須留意午後光化反應易使臭氧濃度升高；中部、雲嘉南、高屏空品區、馬祖及金門為「橘色提醒」等級；北部、竹苗空品區及澎湖為「普通」等級；宜蘭及花東空品區為「良好」等級。

週四至週六（11日至13日）時，由於入秋首波東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，冷空氣強度將比前一波稍強，其中週五北部地區夜晚及清晨低溫約在19度左右，北部沿海空曠地區低溫會更低一些；在降雨方面，北部及東半部地區有局部短暫雨，其中東北部地區及大台北山區須留意局部較大雨勢，其他地區則為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨，中南部應注意日夜溫差大。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 22 ~ 26 24 ~ 32 26 ~ 30 22 ~ 28

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）