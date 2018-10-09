關廟湯山營區動土 陸軍砲校遷建邁入重要里程碑

湯山營區預定地，面積近93.5公頃。（記者吳俊鋒攝）

2018-10-09 13:07

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南永康的陸軍砲兵學校遷建與開發案，斥資約80億元，最重要的關廟湯山營區工程今天正式動土，讓這項地方爭取、討論了逾10年之久的計畫，邁入新的里程碑。

砲校遷建與開發案，由市政府代辦，因金額龐大，採「分期分區、代拆代建、先建後遷」的原則執行，採5大工區陸續施作，還包含永康校區替代道路設施，另外2條聯外道路新虎山訓練場與場區聯絡道、南169改道工程等計畫。

市政府工務局長蘇金安表示，2012年通過的原遷建案，約68億元，後續擴充仍將再投入11.28億，未來砲校從永康搬至關廟之後，可望帶動當地方發展。

今天動土的計畫內容，有湯山營區、新虎山訓練場及公共工程的新建，典禮在關廟的新埔段預定地舉行，代理市長李孟諺、立委黃偉哲與王定宇，以及國防部、地方各界等近300人到場，氣氛熱烈。

李孟諺說，雖然招標過程一波三折，但「好事多磨」，營區完工後，逾2600位官士兵進駐，讓可地方帶來繁榮，軍方就近操課、演訓，戰備更精實，原砲校將是未來永康的行政中心，並轉型創意設計園區，而釋出的綠地闢為公園，造福居民，創造4贏局面。

新建的湯山營區面積近93.5公頃，決標金額約29.3億元，預計2023年完工；王定宇則為地方請命，希望國防部與市政府再加強聯外道路的闢建，讓鄉親有更實質的受惠。