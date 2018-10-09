宜縣府嗆「遷廠」！東碱蘇澳廠再罰402萬、勒令停工

2018-10-09 10:53

〔記者張議晨／宜蘭報導〕東碱化學蘇澳總廠未依排放許可登記事項排放污水，也未確實申報廢棄物流向與數量，宜蘭縣代理縣長陳金德日前率隊入廠稽查，發現廠內多項製程不符規定，且部分設備未取得操作許可證，今要求東碱硫酸鉀（鉀肥）反應槽以下製程停工，陳金德感嘆，東碱是上市公司，卻有多項違規，真的很「糟糕！」東碱也成為宜蘭縣首間被縣府要求停工的上市公司。

東碱蘇澳廠在今年5月、6月環保局稽查人員兩次入場稽查，發現廠內多項設備違反空污、水污及廢棄物清理法相關法令，且洗滌塔故障還有開孔，未依許可證程序封密操作，造成廢氣外洩，依「水污法」、「空污法」開罰242萬2千元。

本月5日陳金德率稽查人員入廠「突襲」，發現該廠氯化鈣、鉀肥製程有多項違規，如氯化鈣製程有鹽酸洩漏，與許可證敘述的密閉收集方式不符。

鉀肥製程多項設備未取得操作許可，部分管線破洞，僅用鐵片及鐵絲綑綁，甚至還用廢布塞住，導致廠內堆積大量硫酸鉀粉末，陳金德批評，東碱是「非常糟糕的作業環境」。

不過，業者主張，申請操作許可證時就包含所有設備，且沒有任何「污染」，但縣府回批業者主張「不合理」且不成立，長期污染環境是事實，不採納業者陳述，今依「空氣污染防制法」、「廢棄物清理法」再開罰402萬4千元，並依空污法24、62、96條規定，令其鉀肥反應槽以下製程全數停工。

東碱蘇澳廠主要生產鉀肥及氯化鈣，鉀肥每年產量約12萬公噸，氯化鈣年產量約為177公噸。陳金德說，鉀肥製程副產品的鹽酸，廠方會用於氯化鈣製程使用，停工鉀肥化學槽以下製程，形同整間工廠停工，預計週四就會由環保局送達停工令。

陳金德批評，東碱是上市公司，卻多年未申請許可就生產產品，也不注重污染防治，任其污染地方，這種作法「不可取」，縣府稽查3次，都未見改善，已屬情節重大，依法開罰並勒令停工，呼籲廠方慎重考慮「遷廠」，停止在蘇澳廠操作。

不過，若東碱想要復工，須重新申請多項生產設備操作許可，但陳金德認為，復工並不容易，縣府會再請勞動部稽查工作環境。