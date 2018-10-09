黑心蛋流向全台？CAS廠商被爆改標再賣、用藥殘留

週刊報導，義進金食品公司爆員工爆料，回收即期蛋，改標再賣。雞蛋示意圖。（資料照）

2018-10-09 07:59

〔即時新聞／綜合報導〕毒蛋風暴再起！今夏以來，雞蛋因天候等因素減產，價格高漲。週刊報導，全台蛋品主要供應廠商之一的義進金食品公司，今年7月蛋品抽查驗出不得檢出的動物用藥「乃卡巴精」殘留，現又被爆回收即將過期的蛋品，改標再販售。檢調上月發動搜索，義進金公司負責人蘇文源等三兄妹被帶回偵訊，檢方依《刑法》偽造文書、詐欺取財和《食品安全衛生管理法》移送，三兄妹以20萬至50萬元不等交保候傳。

國內前5大蛋品供應商 主要供應全聯

《鏡週刊》報導，義進金公司為國內前5大蛋品供應商，標榜CAS優良蛋，下游主要供應全聯福利中心，有員工受不了公司要他們改標，離職後提供去年8、9月間蒐證的畫面爆料。

被爆回收將過期蛋 改標換裝再賣

報導提到，離職員工指控，義進金公司將即將過期的蛋回收，混在新鮮蛋品中，改標換裝後以「即期蛋品」在賣場販售。或是將外形完整、將過期的蛋混成「盤蛋」，配送到雜貨店零售；甚至將逾期蛋打破和回收破損的雞蛋混在一起，做成液體蛋販售給烘焙業者或熱炒店。

驗出動物用藥乃卡巴精殘留

此外爆料者稱，今年7月，嘉義縣衛生局進行抽驗，在全聯福利中心的「金愛蛋」檢測出動物用藥乃卡巴精殘留0.05PPM，衛生單位原本應該公布資訊，要求下架，但嘉義縣衛生局卻未照規定處理。

業者指非蓄意添加 嘉縣衛生局尚未回應

對此，義進金負責人蘇文源表示，7月間接獲嘉義縣衛生局通知，部分蛋品檢出乃卡巴精，便把市面只剩的一盒蛋下架送驗，經查飼料和水源都沒有問題，接著再「換裝」上市，應是飼料車遭到污染，並非蓄意添加乃卡巴精；嘉義縣衛生局則尚未回應。

檢警9月20日會同各地衛生局到義進金公司搜索，採集逾期和破損的瑕疵蛋樣品送驗，並將公司負責人蘇文源人、彰化蛋品洗選廠負責蘇文庭、高雄配銷處蘇文仕三兄妹帶回偵訊，從現場出貨單發現，逾期蛋品可能流向台北市各大五星級飯店、國軍副供站等處。

報導指出，蘇文源等3人在警訊中坦承，因向衛星牧場「買斷」蛋品，為減少銷毀損失，並配合超市促銷，確實將7月被檢出殘藥的蛋品回收、改標再賣；至於被爆長期把即期蛋品回收改標等指控，3人的供詞不一，3人目前交保候傳。