醫病》癌友怕開刀會擴散或加重 醫師這麼說...

醫師許倍豪（左）指出現在開刀技術進步，傷口小、風險也減少。（記者蔡淑媛翻攝）

2018-10-08 23:47

〔記者蔡淑媛／台中報導〕不少人認為癌症開刀切除腫瘤，會使癌細胞擴散、期別加重，而拒絕手術，醫師澄清這是誤解，手術前做影像檢查最多只能看到9成病況，術後將腫瘤做病理檢查才能確診期別，可能發現期別加重，強調能切除的腫瘤及早開刀，能控制病情，增加長期存活的機會。

中山醫學大學附設醫院大腸直腸外科醫師許倍豪指出，手術切除腫瘤不會使癌症擴散、惡化！癌症分期為臨床期別與病理期別，癌症做檢查包括內視鏡、斷層掃描、核磁共振等影像檢查，初步判斷大小、位置、期別，但仍有侷限性，無法看到所有的癌症資訊。

醫師手術後會將腫瘤等相關組織切除送病理檢驗，病理科醫師利用顯微鏡、免疫染色等方法，放大數百倍影像檢查，更能準確診斷癌症期別，因此可能有患者術前評估是第2、3期，術後確診期別卻加重，變成第4期，產生手術造成癌症惡化、擴散的誤解，絕對「不是開刀開壞了！」

許倍豪說，今年就有一名50歲患者發現罹患大腸癌第1期，認為開刀切除腫瘤，會使腫瘤擴散、變嚴重，半年後再檢查已經惡化變第2期，腫瘤變大、深度加深，又遲疑了2個月才決定開刀，病理確診已經第3期，5年存活率從90%以上降至60%，悔不當初；另外也有癌友拒絕正規治療、尋求偏方，導致病情加速惡化，腫瘤長太大、太多、多處遠端轉移，嚴重無法開刀，甚至死亡。

許倍豪說，癌症手術除了把腫瘤完整切除，同時需要把周圍可能受侵害的組織一併清除，及足夠的淋巴廓清術（除了肝癌），減少癌症轉移的機會，惡除務盡，讓腫瘤消失、不變大，或避免擴散惡化，早期癌症甚至有根治的可能性（存活期超過5年）。

許倍豪也說，開刀有麻醉、出血和感染等風險，但現在手術除了傳統開刀，也有微創手術、機器人手臂等技術先進，手術風險降至最低，且傷口小、恢復快，提醒民眾如果治療癌症必須能開刀切除腫瘤，有相關疑慮應與醫師充分溝通，不應放棄治療。