「頭份之心」整建完工 茶壺噴水池燈光秀吸睛

「頭份之心」上公園水池以茶壺作為意象，打造燈光秀搭配水舞，成為新的拍照打卡熱點。（記者鄭名翔攝）

2018-10-08 16:58

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕被譽為「頭份之心」的苗栗縣頭份市上公園，過去因照明設備損壞、噴水池也因地震導致管路破裂，使得頭份重要地標黯然蒙塵，頭份市公所去年投入870萬元進行改善，以地方特產「東方美人茶」發想，重鑄以茶壺為意象的雕塑，一到夜間水舞隨燈光搖曳變化，讓上公園再度成為市民熱門打卡景點。

串起頭份市中心的「上公園」、「上、下地標公園」為市民的共同記憶，不僅是頭份市的門面，過往年度盛事「頭份四月八客家文化節」遊行路線也都是沿著四座公園行徑，但過去年久失修，各式造型花台、屋瓦皆剝落，夜間照明設備多損壞，就連常吸引市民聚集的上公園噴水池也早已乾涸，不僅景致全失，更藏安全隱憂。

頭份市公所為整頓市容，並打造客家生活圈環境，去年7月向行政院客家委員會爭取經費，獲客委會同意以搭配「浪漫台三線」計畫，予以補助783萬，加上公所自籌配合款87萬，共投入870萬元整修。

頭份市長徐定禎表示，整修過程中考量上公園對頭份別具意義，因此以地方特產東方美人茶為發想，設計茶壺造型的藝術裝置，池水從壺口源源湧出，搭配燈光及水舞秀，重新擦亮上公園地景，完工後也吸引許多市民於夜間駐足拍照打卡，為「頭份之心」再度找回人氣。