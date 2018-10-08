新竹漁港再進擊！漁民教育休閒中心動土 明年底完工

2018-10-08 16:10

［記者洪美秀／新竹報導］新竹漁港將越來越精采美麗！新竹市府與新竹區漁會今天舉行漁民教育休閒中心新建工程動土典禮，由市長林智堅與新竹區漁會理事長彭木生及總幹事童錦杰等人動土，祈求工程順利，林智堅市長說，市府與漁會一個出地、一個出錢，一起照顧新竹市的漁民朋友，他也強調，他是建設南寮最多的市長，但是南寮建設不會停，會一直持續下去。

林智堅說，他是歷任市長中爭取最多經費照顧改變南寮和新竹漁港的市長，但建設南寮的腳步不會停下來，新竹漁人碼頭是市府推動的重大計畫之一，市府已投入超過11億元進行漁人碼頭改造工程，如今漁民教育休閒中心的動土，代表市府同樣重視漁民朋友的福利，要把漁人碼頭打造成休閒觀光新亮點，更是漁民最佳工作場所。

林智堅說，新竹漁人碼頭計畫已實現，為了漁民作業安全，已進行漁港疏浚工程，也向漁業署爭取到5500萬元經費，且要規劃「漁民專用動線」，是要讓漁民作業更加方便與順暢。

此外，新竹人等了14年的南寮大道10月底就會通車，南寮運動公園也即將與大家見面，親子沙灘、國際風箏賽場、魚鱗天梯更是網路當紅景點，整個南寮正在蛻變。

林智堅說，新竹漁港漁民教育休閒中心，是由新竹區漁會自行出資2000萬元興建，未來將蓋成2層樓、約300坪的休閒中心提供漁民使用，土地是新竹區漁會向市府與漁業署承租的，預計明年底完工，未來將成為漁民休閒交流的場所，可提供給漁民團體如家政班、產銷班開會或上課，同時也能提供漁村孩童課後輔導或自習場地，並將漁村文化與信仰傳承下去。

新竹區漁會總幹事童錦杰說，現在的南寮跟以前不同了，每到假日人潮都回來了，不管是哪個景點都吸引很多遊客，漁民的生計也變好，相信未來漁人碼頭完工後，絕對會是北台灣最棒的觀光亮點。