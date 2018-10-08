幸福比不上愛心？ 彰縣議員轟幸福卡太陽春…

彰化縣長青幸福卡已推動4年了，65歲長者每月1000元搭公車，目前只有11萬人申請。（記者張聰秋攝）

2018-10-08 14:08

〔記者張聰秋／彰化報導〕台中有，彰化也要！同樣讓長者持卡可享免費搭車的社福政策，彰化縣有「長青幸福卡」、台中市有「敬老愛心卡」，多位縣議員今天在議會質詢要求彰化縣政府，學台中市作法，升級幸福卡使用範圍和層級，提高卡片使用率。

對於社會處每月儲值1000元，供65歲以上長者，免費搭客運公車的幸福卡，縣議員白玉如、陳蔣秀美、蕭如意輪番提出質詢。

白玉如說，台中市愛心卡使用範圍分佈台中市、彰化縣、南投縣、苗栗縣市共4縣市，使用內容可搭公車、計程車，還能看診折抵部分負擔及掛號費，推出後備受好評，許多長者從彰化縣搬到台中市居住，平常要回彰化，搭計程車往返，很方便。

陳蔣秀美表示，不僅使用內容要再升級，受惠對象也應該更擴及經濟弱勢群族。蕭如意指出，每月1000元儲值金長者多數用在搭乘彰化-溪頭直達車後都還有剩，甚至有些儲值金連1塊都沒用到，幸福卡使用率偏低。

對此，縣長魏明谷表示，全縣65歲以上長者已超過20萬人，每人每月1000元、每年1萬2000元，1年總經費就要24億元，經費很可觀，縣府希望能先開拓更多更穩定的稅收來源，有了財源，再來擴大卡片使用內容，作法更務實。

社會處長黃淑娟指出，幸福卡目前約11萬人申請持卡，年經費約6000萬元，要不要擴大其他功能，須視財源和需求再評估，目前幸福卡可搭彰化客運、員林客運、南投客運行駛路線，行駛路線在彰化縣、台中市、南投縣，不是只在彰化縣內而已。