機車「翹孤輪」勇闖雙龍水管吊橋 超狂挑戰結果…

信義鄉雙龍瀑布水管吊橋，兩岸落差極大，陡峭橋形被相中拍攝特技廣告。（記者劉濱銓攝）

2018-10-08 10:51

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣信義鄉雙龍部落後山，有秘境之稱的雙龍瀑布與水管吊橋，是當地知名景點，日前就有國際廣告公司相中，並與信義鄉公所合作拍廣告，要以「翹孤輪」的機車特技，勇闖水管吊橋，惟近日卻傳出特技挑戰失敗，對此，信義鄉長史強證實並表示，拍攝時因吊橋受風搖晃，特技團隊幾經嘗試，仍無法一氣呵成騎到對岸，最後只好暫緩拍攝。

拍攝廣告的特技團隊，上個月才在信義鄉地利村的公路陡坡，模擬水管吊橋的陡峭橋面訓練「翹孤輪」特技，不僅大膽表演引發各界關注，還被錄下放上手機通訊軟體LINE流傳，之後警方介入了解，才知道是為了拍攝廣告所做的準備，並有向公所合法申請。

信義鄉長史強表示，日前特技團隊在拍攝時，因機車在吊橋上會上下震動、左右搖晃，加上風切會影響特技表現，在多次嘗試後，團隊仍無法達成獨輪騎到對岸的目標，最後只好喊停，但特技團隊表示不會放棄，將會設法克服場地難題，再度前來拍攝。

他說，由於廣告拍攝完成將在全球放送，有助信義鄉的行銷宣傳，公所才開放場地使用，雖然首度拍攝失敗，但仍期待團隊找出解決方案，並歡迎繼續前來挑戰，協助行銷信義壯闊美景。