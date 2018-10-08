獨家》葛特曼清晨6點離境 引喬治歐威爾名言給台灣

面對這一週的紛紛擾擾，伊森‧葛特曼引述英國名作家喬治‧歐威爾名言：「自由代表人們有權力講別人不想聽的話。」（記者黃耀徵攝）

2018-10-08 08:53

〔記者吳亮儀／台北報導〕《屠殺》作者伊森‧葛特曼今天清晨6點從桃園機場離境，離境前接受記者訪問，面對這一週的紛紛擾擾，他引述英國名作家喬治‧歐威爾名言：「自由代表人們有權力講別人不想聽的話。」

1993年第一次造訪台北

葛特曼說，他在1993年第一次造訪台北、也是他第一個造訪的亞洲城市，他還記得當時拿了一張台北地圖到處比對路標、跑到市中心去參觀，那是他最興奮的經驗之一，「我很喜歡中華文化，我想我一輩子也離不開了」。

被柯文哲提告到地檢署應訊

台北市長柯文哲捲入器官移植風波，上週二記者會中葛特曼還認同柯文哲是「騙子（Liar）」，隨即引發大量新聞報導和討論，絕大多數網友和評論攻擊葛特曼，他也因柯文哲提告而到地檢署應訊。

用喬治歐威爾的話來總結

葛特曼受訪時說，他想用喬治歐威爾的話來總結，「自由代表是人們有權利講出別人不想聽的話」（原文為：假如自由真有什麼意義，就是告訴人們他們不想聽的）。

我清楚我在做甚麼

葛特曼說，他了解他來台灣碰觸到一些敏感議題、也傷害到不少人，他也強烈地感受到了，他了解大家不想被一個外國人指點該怎麼做，他在很多國家也講過有關器官活摘的議題，也同樣有許多人不舒服，「但我清楚我在做甚麼」。

地檢署應訊受到公平對待

葛特曼說，他覺得到地檢署應訊時有受到公平對待，檢察官仔細問了很久的問題，地檢署的翻譯也很棒，「比當時記者會的翻譯好多了，我很抱歉、他是好人，他在最後一分鐘臨時被找來」。

台北就像他的老朋友

葛特曼說，台北就像他的老朋友，如果還有需要來台北，他不會遲疑地飛過來。葛特曼說，他對器官活摘議題的態度非常真誠、誠懇，也很希望台灣仍能接受他在這方面的想法。

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