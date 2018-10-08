靠左？靠右？戰備跑道臨時測速照相惹議 警方：合規定

警方設在分隔島的前有測速警示（紅綠燈下方），若行駛在外線車道也很難注意。（記者陳彥廷攝）

2018-10-08 00:08

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東佳冬、枋寮交界的台1線戰備跑道路段路寬大又平穩，部分用路人卻把車當飛機開，車速飆得飛快，但去年發生重大死亡車禍後，警方為加強車速管理，夜間有時會架設北上側的臨時測照桿，但囿於戰備跑道的中央分隔島沒有路燈，加上「前有測速」的警示標誌被用路人認為「忽左忽右」擺而引來抱怨，警方澄清，依法設置警示標誌及臨時測照桿。

去年10月戰備跑道南端的文化路口發生重大死亡車禍，讓長達約2.5公里的戰備跑道無路燈議題再度浮上檯面，警方先裝設可移動基樁的固定式測速照相桿朝南拍攝，夜間有時為防飆，則於北上側路邊出動臨時測照桿取締超速車輛，去年底剛設置時1天開罰20張以上不是問題，「中招」的用路人還形容，經過後，看到後方仍一連串閃光閃不停，如「超速版星光大道」。

《道路交通管理處罰條例》規定，臨時測照桿前100到300公尺應擺放明顯標示的警示牌，但戰備跑道單向最寬可達20公尺，加上中央分隔島無照明，最近被用路人發現，臨時的「前有測速」警示牌，一下被放在中央分隔島，一下又擺在路右側，導致車開外線看不到分隔島，行駛內線注意不到路邊，遭譏是「左右搖擺」，警方與用路人對「明顯標示」的認知出現落差。

「理應增加照明提昇用路安全！」屏東縣議員黃建溢這1年來接獲不少民眾陳情該路段的臨時性測照桿「很兇」又沒有路燈，他表示，該路段確實須要車速管理提昇安全，但警方也應協調公路單位及國防部，加裝路燈及前方需小心慢行等等的警示，除了最重要的安全以外，清楚的標示在面對民眾質疑時，絕對比好似偷偷摸摸般來得站得住腳，而若設置技術有困難，國防部也應跳出來，主動示範設置可兼顧用路人安全及國防需求的照明設備。

屏東警方則澄清，該路段數度發生重大車禍，為進行車速管理而架設固定式及臨時性測速照相桿，臨時性測照桿主要於夜間出動，擺設頻率不高，且警示的標誌牌面本身清楚，並依規定設置，絕非故意遮掩，但「忽左忽右」情形讓警方無奈說，日前是有用路人反映看不到才擺放於路右側，但沒想到現在又有人反映無法注意到右側，但仍會思考如在路燈下設置警示牌來擺放等等。

1名警官則透露，撇除測照桿前方放置警示的爭議，若交通部和國防部能放寬規定，增設中央分隔島路燈是有效提昇用路安全的設施；省道養護單位則回應，戰備跑道加設路燈除高度外，還有時限內須拖離完畢的考量，日前經現勘後已裝設文化路及東角路等路口路燈，但國防部對再增設中央的路燈有所顧慮；至於戰備跑道以南的無路燈路段則已列案預計將加裝。