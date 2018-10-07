選情告急！ 桃園狗英雄「Nara」角逐最萌搜救犬

搜救犬隊人員搞笑的幫Nara戴上毛巾耳罩，皺起眉頭的Nara眼神無奈、任由搜救犬隊人員擺布，超逗趣。（記者魏瑾筠翻攝）

2018-10-07 22:02

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕選情告急，自己的搜救犬自己挺！內政部消防署舉辦「全國消防人員競技大賽」，同時舉辦「搜救犬網路票選活動」，全國共有十六隻搜救犬角逐「最萌搜救犬」寶座，其中代表桃園市消防局的選手六號「Nara」暫居第二，與來自新北市消防局第一名「雪」，票數相距百票內，形成拉鋸戰，桃園市消防局表示，即日起至20日下午1點前每天都可投一次票，呼籲民眾踴躍投票，為Nara加油打氣！

「在瓦礫間穿梭，只為了找到受困的人」！3歲5個月的拉不拉多犬Nara，具有國際搜救犬組織瓦礫堆倒塌建物高級搜救犬認證（IRO RH-TB），曾參與多次重大救援案件，包括今年「26花蓮大地震」，帶領搜救人員在倒塌的大樓瓦礫中，搜尋受困民眾。

搜救犬隊人員表示，Nara個性活潑，喜歡與人互動，本來要培育成緝毒犬，但經過測驗後發現不適任被淘汰，由消防局在牠一歲多的時認養，並轉訓為搜救犬，與其餘四隻狼犬快樂、妹咕、Mini及點點組成桃園市消防局搜救犬隊。

「搜救犬人氣票選唯一支持6號Nara」！搜救犬隊人員說，距離投票結束已剩不到2個禮拜，除了局內同仁傾力投票，其餘僅能靠著LINE群組轉傳投票訊息，能多拉幾張就多拉幾張，希望民眾能夠多多支持，幫助Nara在比賽中拔得頭籌，投票網址：https://goo.gl/52LeW7。