樂齡機車趴趴走 穿梭大街小巷認識日常生活圈

苓雅區佳馨巷弄長照站「樂齡趴趴走」課程銀髮學員，揹起背包騎機車穿梭大街小巷，訪談在地耆老說故事。（記者蘇福男攝）

2018-10-07 14:59

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄苓雅區佳馨巷弄長照站「樂齡趴趴走」課程，今天安排銀髮學員揹起背包騎機車穿梭大街小巷，訪談在地耆老說故事，認識日常生活圈。

佳馨巷弄長照站社工張淑媛說，長照站的銀髮學員多住在苓雅區，但對於在地人文歷史發展一知半解，因此向台南生活美學館申請「日常社區地圖工作坊」計畫，培訓銀髮學員當文化志工，並帶領踏查苓雅區日中、普照、普天等里，透過耆老訪談，挖掘在地故事。

學員們參訪教育電台高雄台，並參與節目錄製訪談作業，今天則轉往慈濟苓雅市府聯絡點，訪談74歲的劉勝義，有關興中路成為南部鮮花批發零售市場主要集散地的發展歷史。

劉勝義是興中路花卉街第一位花卉批發商，出身嘉義市港坪里種花世家，55年前，因為祈求媽祖指引人生方向，因緣際會帶著妻小來到當時的苓雅區「過田仔」部落，在興中路一帶賣花落地生根。

劉勝義回憶說，嘉義市是國內康乃馨重要產地，他的故鄉港坪花卉專區則供應國內切花市場，日治時期父親種夜來香給商人製造香水，因務農欠缺人手，因此小學3年級休學，就跟著父親種花餬口。

落腳高雄買賣花卉，劉勝義除直接跟故鄉花農契作，也跟南投埔里花農採買大理花和玫瑰花、台中后里進百合花，以低於同業進貨價格，販賣花卉給消費者，因此在60年代，從花卉零售轉型為批發商，也逐漸帶動興中街成為南部著名的花卉街，極盛時期興中街的花店多達上百家。

劉勝義說，高雄市府四維行政中心一帶昔日都是農田和墓仔埔，許多農民栽種菊花等花卉為生，後來才逐漸在興中街開花店集市，可惜目前花卉街生意已大不如前。

慈濟志工劉玉壺表示，劉勝義退休後，成為慈濟苓雅市府聯絡點全職環保志工，每天隨環保車穿梭苓雅區大街小巷載運回收物到環保站，為環境盡一份心力，精神令人感佩。