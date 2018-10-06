台東馬階醫院牧師畫教堂義賣 募52萬捐療養院

2018-10-06 16:04

［記者王秀亭／台東報導］台東馬偕醫院牧師潘稀祺將歷時5年，走遍台東86間教堂，繪製成畫冊，今年7月起將畫作及畫冊捐出，要為關山聖十字架療養院照顧重殘病患護理費用義賣，經月連月的努力，終於募集到52萬元，在東馬院長王功亮的帶領下，將款項親送至關山。

潘稀祺表示，台東馬偕醫院與天主教國外宣教士的淵源，起於3年前聖十字架療養院馬惠仁修女生病住院，院方感念外籍宣教士對台東民眾長期奉獻而病倒，東馬有責任扛起照顧之責，遂安排最好的病房，及減免全部住宿費用；白冷會神父魏主安同年9月也因病住院，東馬仍比照修女的照顧模式。

為追隨這些國外宣教士腳步，潘稀祺以5年時間，踏遍台東高山、海岸，遍訪白冷會在台東的足跡，將86間天主教堂，以水彩畫呈現，並編印成畫冊，今年7月舉行「美麗後花園小白屋─潘稀祺牧師教堂水彩畫展」及義賣，並喊出義賣目標50萬元，助關山聖十字架療養院。

潘稀祺說，近3個月來，與院牧團隊常在醫院1樓大廳彈唱，宣傳義賣理念，至8月中旬已累積20萬，眼見離目標仍有一大段差距，卻不斷有奇蹟，一公益基金會來購畫及畫冊補足了目標數，台東縣醫師公會理事長朱建銘又補了2萬元，圓了這段牧師幫修女的美事且超出目標。