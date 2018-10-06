機器人時代來臨可創造更多就業機會？美學者：也會產生新工作

2018-10-06 15:31

〔記者林曉雲／台北報導〕黃昆輝教授教育基金會今天繼續在台北國際會議中心，舉辦「2018教育政策與經濟發展國際研討會─繁榮與進步：教育的力量」，國內外學者及教育工作者等400多人參與盛會。喬治城大學教授George Psacharopoulos表示，要解決學用落差，使學用配合，不能只是課予企業應負起社會責任或要求企業做慈善事業，而是要給企業誘因，協助培育人才可擴大企業獲利，而機器人時代來臨，不只是會取代工作，也會產生新的工作、全新的工作。

上午進行分組會議，由前教育部長吳清基主持，針對「學用配合：學校與企業如何承攬人才培育的社會責任」，由中正大學教授洪新原和佛光大學榮譽教授饒達欽、亞東技術學院助理教授賴慕回進行分享，喬治城大學教授George Psacharopoulos參與討論。

另一場則是由中台科技大學校長李隆盛主持，中正大學教授詹盛如和前教育部政次、南華大學校長林聰明、中正大學博士生林堂馨，針對「國家競爭力的提升：大學教育及技職教育政策如何調整以提升國家競爭力」進行分享，新加坡南洋理工大學教育研究院副院長Dr.Goh Chor Boon參與討論。

George Psacharopoulos表示，學校和企業之間的關係，他會把重點放在誘因，企業和學校合作的誘因是要讓企業的獲利擴大，學校則可拓展研發工作，兩者有交集才能促成好的合作。

至於怎樣讓企業願意合作？George Psacharopoulos認為，並非一味強調企業應負社會責任或做慈善事業，而是要透過立法或調整誘因來解決，雖然有學者認為應把工作倫理和企業社會責任納入教學中，但德國、英國和瑞士等發生情況卻是企業不願承接學徒，除了要支付部分薪水作人才培訓外，學生接受完訓練卻留不住。

George Psacharopoulos直言，為了培育人才，政府可選一個熱門議題、大手筆給予補助，且和大學一起決定開發課程，每個國家都遇到人口老化和出生率下降問題，針對打零工和兼差狀況，他認為並不一定是壞事，雖然機器人時代來臨，很多工作可能被取代，但也會產生全新的工作，技職訓練應具多樣性，因應不同的挑戰。

中正大學資訊管理學系教授洪新原表示，大學的人才培育是為企業所用，因此企業理當有責任協助大學培育人才，他提出了十九個問題，主張企業應全面協助大學解決問題。而佛光大學榮譽教授饒達欽則指，多國研究發現打零工時代來臨，美國和歐盟打零工人數高達1.62億人，且不只年輕人打零工，英國有近4成是55歲以上打零工，日本則有744萬人兼差。