虎尾要蓋地下滯洪池 縣府說明會遭居民砲轟

虎尾要蓋地下滯洪池說明會，居民擠滿小會議室。（記者廖淑玲攝）

2018-10-05 16:41

〔記者廖淑玲／雲林報導〕虎尾農工旁的虎尾鎮立體育場規劃要蓋地下滯洪池，今天雲林縣府召開第3次說明會，顧問公司人員一說話就遭到場居民砲轟、抗議、不准蓋，導致說明會中斷不歡而散，縣府人員強調擇日再辦。

虎尾鎮立體育場規劃要蓋地下滯洪池，經前瞻計畫核定總經費1億3000餘萬元，今天雲林縣府水利處在舊虎尾圖書館2樓召開第3次說明會。

顧問公司人員才說第一句話「該計畫是為解決虎尾水患……」，就遭到場的上百名居民紛紛砲轟、抗議「這裡又不會淹水」，且不知前2次說明會內容及參加人數，質疑是黑箱作業，群情激憤，導致說明會中斷。

雲林縣議員陳瑞雄、陳俊龍、虎尾鎮代會主席丁學忠、副主席郭武男、代表林武正、虎尾公所建設課長張晉彰、公安里長黃中輝及上百名居民都到場。

居住鄰近社區的退休教師蔡丁權表示，該區是虎尾高地，根本不該設計滯洪池。

陳瑞雄強調，該案前2次出席人數分別只有9人及10人，是他在議會質詢強烈要求需公開說明，才有今天的說明會，並說此計畫是虎尾人認知的「地穴」，規劃單位應慎重。

縣府水利會處長許宏博說明，該案是配合都市雨水下水道規劃，避免既有排水系統無法負荷瞬間雨量造成淹水災情，是雲林第一座地下滯洪池，假如順利可望在明年初動工，明年底完工，面對居民及各級民代所提疑慮及意見，會再進行妥善檢討，擇日再辦說明會。

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