貨輪與商輪擦撞受損 澎湖宅配暫停運送

由於山寶貳號貨輪發生擦撞，宅配貨物只進不出，宅配車都在外待命。（記者劉禹慶攝）

2018-10-05 13:40

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕航行嘉義布袋與澎湖尖山港的貨輪山寶貳號，今日清晨由布袋載運貨物進入尖山港之際，在裡正角外海與商輪發生擦撞，導致左船艏嚴重受損，澎湖宅配貨物無法運出，澎湖海巡隊據報後緊急追查肇事商輪，為巴拿馬籍緋紅星號。

澎湖第十三巡防區調查指出，今日清晨5時45分接獲第五巡防區通報，指稱山寶貳號貨輪由布袋港出發，行經裡正角西南15海浬處，與不知名商輪發生擦撞，隨後肇事商輪逃逸無蹤，十三巡防區據報後，立即出動海巡警艇10020前往現場戒護，一路陪伴山寶貳號進入龍門尖山貨運碼頭。

由於山寶貳號主要是載運澎湖宅配物品，與3家宅配公司簽約，每日出貨量大，約有7、80噸，旺季更有上百噸，其中最令人頭痛的是冷凍生鮮食品，需要搶時效出貨，因山寶貳號貨輪左船艏擦撞嚴重，短期內無法繼續接單運送，恐將影響澎湖民生物品供需，今日各宅配業者只進不出，貨物堆積滿坑滿谷。

針對山寶貳號暫時無法提供運送服務，永發海運緊急調派另一艘山寶壹號因應支援，因另家嘉明輪一年內沉船2艘，現暫時租用永順輪繼續營運，貨物運輸恐將吃緊；另外與山寶貳號擦撞逃逸商輪，經第十三巡防區比對軌跡圖及雷達螢幕監控，證實為巴拿馬籍商輪緋紅星號，已通知高雄港進行筆錄蒐證，做為未來釐清責任歸屬依據。

由於山寶貳號貨輪無法運輸，貨品堆積倉庫滿坑滿谷。（記者劉禹慶攝）